В Узбекистане введены в строй новые объекты сферы энергетики

ТАШКЕНТ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию ввода в эксплуатацию и подключения к сети 5 солнечных и 1 ветряной электростанции в 6 регионах Республики.

Новые объекты сферы энергетики были возведены при участии компаний из Объединенных Арабских Эмиратов и Китайской Народной Республики.

В частности, эмиратская «Masdar» реализовала проекты строительства 3 современных фотоэлектрических станций в Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях общей мощностью 900 мегаватт. В Тамдынском районе Навойиской области построена первая очередь ветряной электростанции мощностью 500 мегаватт.

Китайской «China Gezhouba Group» завершено возведение первого этапа двух солнечных станций общей мощностью 1000 мегаватт.

В выступлении главы государства на церемонии говорилось:

"Уважаемые участники церемонии!



Дамы и господа!



Очень рад видеть вас в канун Нового года на торжественной церемонии, посвященной знаковому историческому событию в жизни Нового Узбекистана – запуску крупных совместных проектов в сфере “зеленой” энергетики.



Как вы знаете, пять лет назад мы поставили перед собой большие цели и задачи по развитию возобновляемых источников энергии, приступили к практическим действиям.



Реформирование этой сферы мы начали в первую очередь с консультаций с ведущими специалистами Всемирного банка, Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Европейского банка реконструкции и развития.



Внесли изменения в ряд актов законодательства и приняли новые решения, создав прочную законодательную базу в сфере энергетики, основанную на рыночных принципах. Полностью отказавшись от административно-командных механизмов и монополии в этой важной сфере, мы перешли к современному управлению, к открытой и прозрачной системе. Создали благоприятные условия для привлечения частного сектора и зарубежных компаний.



Были образованы Министерство энергетики, новые организации, ответственные за каждое отдельное направление.



С привлечением международных консультантов и консалтинговых компаний два года детально изучали возможности развития солнечной, ветряной и гидроэнергетики в стране и создали карты наиболее эффективных регионов.



В результате интерес и доверие иностранных инвесторов к нашей стране резко возросли.



Впервые за счет 100 процентов прямых иностранных инвестиций в Кармане и Нурабаде были пущены 2 солнечные станции, до сегодняшнего дня они произвели 1 миллиард киловатт-часов “зеленой” электроэнергии.



Сегодня мы станем свидетелями важного события, открывающего еще одну яркую страницу в истории нашей страны, – подключения к сети 6 крупных солнечных и ветряных станций общей мощностью 2400 мегаватт. Так, компанией «Masdar» Объединенных Арабских Эмиратов, близким другом и полномасштабным партнером Узбекистана в Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях построены первые очереди 3 солнечных электростанций.



Кроме того, эта авторитетная компания возводит в Тамдынском районе современную ветряную станцию, и сегодня запускаются ее первые мощности по производству 100 мегаватт. Начнут генерировать 400 мегаватт строящиеся совместно с компанией «Gezhouba» солнечные станции в Бухаре и Кашкадарье.



Заслуживает внимания, что все эти проекты реализуются за счет прямых иностранных инвестиций на основе государственно-частного партнерства.



За счет этих проектов общей стоимостью 2 милиарда долларов будет производиться 6 миллиардов киловатт электроэнергии в год, сэкономлено 2 миллиарда кубометров природного газа, 2 миллиона домов будут обеспечены непрерывной и гарантированной электроэнергией. В сфере промышленности и услуг будет создана добавленная стоимость – 4 миллиарда долларов.



С особым удовлетворением отмечу, что за 9 месяцев – в небывало кратчайшие сроки – осуществлен запуск проектов с участием Китая, нашего стратегического и крупнейшего торгового партнера.



Несмотря на сложнейшие проблемы, связанные с производственной цепочкой и логистикой в мире, мы провели эффективную работу в этом направлении с такими компаниями, как «Goldwind», «Sungrow», «Jolywood», «Longi».



Пользуясь возможностью, от имени всего нашего народа выражаю признательность присутствующим на нашей сегодняшней церемонии руководителю компании «Masdar» господину Мухаммаду Аль Рамахи, вице-президенту «China Energy» господину Ву Юну и председателю компании «Gezhouba» господину Линь Сяоданю, руководителям компаний, активно участвовавших в созидательной работе «Dong Fang», «Смэк», «Сепко» и других, авторитетным международным банковско-финансовым институтам, всем зарубежным и отечественным специалистам, строителям и инженерам, внесшим достойный вклад в реализацию проектов.



Уважаемые участники мероприятия!



Почему мы уделяем такое большое внимание стимулированию и развитию “зеленой” энергетики? Прежде всего мы поставили перед собой цель до 2030 года увеличить вдвое объемы промышленности, поднять на качественно новый уровень такие сферы, как металлургия, нефтехимия и машиностроение. Планируем реализовать более 500 крупных промышленных и инфраструктурных проектов общей стоимостью 150 миллиардов долларов.



Для достижения таких высоких целей нам как воздух нужны гарантированные и стабильные энергоресурсы. Согласно подсчетам, в следующие 6 лет ожидается рост потребности в электроэнергии в нашей стране с нынешних 83 миллиардов до 120 миллиардов киловатт-часов. Мы покроем эту потребность в первую очередь за счет возобновляемой энергии.



Во-вторых, мы находимся в постоянном поиске путей смягчения негативного воздействия изменения климата, глобальной проблемы. Активно продвигаем важные предложения и инициативы на международных саммитах. Недавно в рамках конференции Организации Объединенных Наций в Дубае, посвященной изменению климата, страны мира договорились втрое увеличить «зеленую» генерацию.



Узбекистан полностью поддерживает эту актуальную инициативу и последовательно продолжит активную инвестиционную политику для доведения к 2030 году источников зеленой энергии до 27 гигаватт.



В-третьих, в нашей стране имеется огромный потенциал «зеленой» энергетики. Мы должны продуктивно использовать этот великий дар, ниспосланный нам Всевышним, и направить его на благо народа.



В целях стимулирования сферы мы наладили систему «Солнечный дом» по предоставлению льготных кредитов и субсидий для установки солнечных панелей, гарантированной закупке произведенной электроэнергии. Только в этом году в республике солнечные панели установили 50 тысяч домохозяйств и предпринимателей. Следует особо подчеркнуть, что в нашей стране имеется более 7 миллионов домов, что создает большой рынок для инвесторов.



В-четвертых, в настоящее время в глобальном масштабе особый приоритет отдается продукции, произведенной из «зеленой» энергии. Широко внедряется сертификат «Зеленая энергия».



Узбекистан делает первые шаги, чтобы в будущем, принимая конкретные планы и действуя решительно, поставлять “зеленую” энергию также на рынки стран Азии и Европы.



В-пятых, эта сфера придаст мощный позитивный импульс развитию других отраслей промышленности и сервиса. Это ярко подтверждается тем, что в рамках сегодняшних проектов отечественные предприятия поставили электрооборудование и строительные материалы на 100 миллионов долларов.



В настоящее время в нашей стране 4 предприятия приступили в производству солнечных панелей, еще 2 предприятия – металлоконструкций. Около 50 проектов в сфере «зеленой» энергии создают рынок кабеля дополнительно на 500 миллионов долларов.



Мы призываем наших зарубежных партнеров к дальнейшему усилению кооперационных связей с нашими предприятиями в производстве комплектующих и запасных частей.



Уважаемые друзья!



Колоссальная работа, которую мы осуществляем сегодня, является очередным практическим шагом в реализации масштабных реформ в отрасли. Последовательно продолжив их, мы поэтапно перейдем к механизмам конкурентного рынка. В частности, недавно в этом направлении мы приняли важное решение о создании регулятора рынка энергетики.



В настоящее время работаем над проектами по строительству в стране 22 солнечных и ветряных электростанций мощностью 9 гигаватт. Вместе с тем, акцентируем внимание на дальнейшем улучшении инфраструктуры для поставки новых генерационных мощностей.



В следующие пять лет будет полностью обновлено всего 70 тысяч километров низковольтных электросетей, 22 тысячи трансформаторов, более 100 подстанций. Также будет построено 10 тысяч километров новых высоковольтных магистральных сетей.



Убежден, что в будущем мы еще более расширим наше плодотворное сотрудничество, чтобы воплотить новые инициативы в конкретные проекты. Для реализации таких приоритетных проектов мы создадим все условия для иностранных инвесторов, предоставим необходимые льготы.



Пользуясь возможностью, искренне поздравляю всех вас с наступающим 2024 годом.



Желаю вам здоровья, счастья и больших успехов в вашей благородной деятельности.



Пусть наступающий год станет богатым на такие радостные события!



Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ