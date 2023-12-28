



Погода в Узбекистане на 29 декабря



ТАШКЕНТ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 декабря, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Переменная облачность, дождь, возможен переход в снег. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью и днем 4-6° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 0-5° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 4-9° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 4-9° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 4-9° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днём 5-10° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и днем без осадков, к вечеру местами дождь, возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью и днем 3-8° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами сильные, туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 3° мороза-2° тепла.

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