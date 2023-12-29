



Глава Узбекистана провел переговоры с председателем Халк Маслахаты Туркменистана



ТАШКЕНТ, 29 декабря. /УЗИНФОРМ/. 28 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе беседы стороны обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, а также обсудили вопросы дальнейшего укрепления межгосударственого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях и другим приоритетным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи