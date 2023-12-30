



Глава МИД Узбекистана провел переговоры с иностранными коллегами



ТАШКЕНТ, 30 декабря. /УЗИНФОРМ/. 28 декабря руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел переговоры по телефону с министрами иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым, Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. В ходе переговоров подведены итоги сотрудничества Узбекистана за 2023 год и обсуждены приоритетные планы на предстоящий год. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи