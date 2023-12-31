Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Италии

ТАШКЕНТ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. 28 декабря в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана была проведена встреча министра Лазиза Кудратова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Узбекистане Агостино Пинна.

В ходе переговоров стороны рассмотрели перспективы развития межгосударственного сотрудничества в сферах энергетики, металлургии, химической промышленности, машиностроения, текстильной индустрии и других.

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