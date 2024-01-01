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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

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Глава государства поздравил узбекистанцев
01.01.2024 07:49

ТАШКЕНТ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с новогодним поздравлением гражданам страны и соотечественникам.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

На нашу благодатную землю вступает новый – 2024 год.

В эти прекрасные мгновения искренне, от всего сердца поздравляю наших уважаемых ветеранов, милых женщин, представителей всех сфер и отраслей, целеустремленную молодежь, соотечественников за рубежом – весь наш многонациональный народ с этим замечательным праздником.

Уважаемые друзья!

Конечно, в жизни наряду с радостями и успехами есть также заботы и проблемы. Но человек и народ благодаря своему интеллекту, самоотверженному труду, твердой воле способны достойно преодолевать любые испытания.

Уходящий 2023 год был успешным для нашей страны и народа. Самое важное, в стране царят мир и спокойствие, атмосфера межнациональной дружбы и согласия.

Впервые в нашей истории на всенародном референдуме мы приняли Конституцию страны в новой редакции. Приступили к реализации стратегии «Узбекистан – 2030», определяющей наше развитие на будущее.

На высоком уровне провели много крупных, авторитетных форумов.

Мы выдвинули важные инициативы на международной арене.

Обеспечили устойчивые темпы экономического роста.

В республике возводятся высокотехнологичные промышленные предприятия, современные логистические и инфраструктурные сети, детские сады и школы, объекты культуры и спорта. Создаются новые рабочие места. Преображается облик наших городов и сел, повышается уровень жизни населения.

Благодаря сплоченному труду нашего народа мечта о Новом Узбекистане становится реальностью. Выражаю искреннюю признательность вам, дорогие соотечественники, за все достигнутые нами успехи.

Уважаемые друзья!

Наша основная задача – возвышение чести и достоинства человека, обеспечение интересов населения и для этого построение сильной экономики. 2024 год мы объявили в Узбекистане Годом поддержки молодежи и бизнеса.

В новом году мы активизируем привлечение иностранных инвестиций, формирование широких возможностей для предпринимательства и частной собственности. Уделим особое внимание развитию науки, инноваций, IТ-сферы, созданию «зеленых» и цифровых технологий.

В центре внимания будут вопросы создания новых рабочих мест, роста доходов населения. Будут увеличены размеры заработной платы, пенсий, стипендий и пособий. Мы продолжим всемерную поддержку женщин и представителей старшего поколения, всех, кто нуждается в помощи и содействии. Поднимем на совершенно новый уровень развитие социальной сферы.  

Приоритетной задачей останется укрепление независимости Родины, боевого потенциала Вооруженных Сил.

Одним словом, мы мобилизуем все силы и возможности для построения новой жизни, Нового Узбекистана.

Дорогие соотечественники!

Еще раз поздравляю вас с Новым годом, желаю всем вам здоровья, мира и счастья.

Пусть процветает каждая семья, каждая махалля, вся наша страна!

Пусть Всевышний оберегает нашу любимую Родину!

С Новым годом, дорогие мои!".

УЗИНФОРМ

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