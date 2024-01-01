



Глава государства поздравил узбекистанцев



ТАШКЕНТ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с новогодним поздравлением гражданам страны и соотечественникам. В обращении говорится: "Дорогие соотечественники!



На нашу благодатную землю вступает новый – 2024 год.



В эти прекрасные мгновения искренне, от всего сердца поздравляю наших уважаемых ветеранов, милых женщин, представителей всех сфер и отраслей, целеустремленную молодежь, соотечественников за рубежом – весь наш многонациональный народ с этим замечательным праздником.



Уважаемые друзья!



Конечно, в жизни наряду с радостями и успехами есть также заботы и проблемы. Но человек и народ благодаря своему интеллекту, самоотверженному труду, твердой воле способны достойно преодолевать любые испытания.



Уходящий 2023 год был успешным для нашей страны и народа. Самое важное, в стране царят мир и спокойствие, атмосфера межнациональной дружбы и согласия.



Впервые в нашей истории на всенародном референдуме мы приняли Конституцию страны в новой редакции. Приступили к реализации стратегии «Узбекистан – 2030», определяющей наше развитие на будущее.



На высоком уровне провели много крупных, авторитетных форумов.



Мы выдвинули важные инициативы на международной арене.



Обеспечили устойчивые темпы экономического роста.



В республике возводятся высокотехнологичные промышленные предприятия, современные логистические и инфраструктурные сети, детские сады и школы, объекты культуры и спорта. Создаются новые рабочие места. Преображается облик наших городов и сел, повышается уровень жизни населения.



Благодаря сплоченному труду нашего народа мечта о Новом Узбекистане становится реальностью. Выражаю искреннюю признательность вам, дорогие соотечественники, за все достигнутые нами успехи.



Уважаемые друзья!



Наша основная задача – возвышение чести и достоинства человека, обеспечение интересов населения и для этого построение сильной экономики. 2024 год мы объявили в Узбекистане Годом поддержки молодежи и бизнеса.



В новом году мы активизируем привлечение иностранных инвестиций, формирование широких возможностей для предпринимательства и частной собственности. Уделим особое внимание развитию науки, инноваций, IТ-сферы, созданию «зеленых» и цифровых технологий.



В центре внимания будут вопросы создания новых рабочих мест, роста доходов населения. Будут увеличены размеры заработной платы, пенсий, стипендий и пособий. Мы продолжим всемерную поддержку женщин и представителей старшего поколения, всех, кто нуждается в помощи и содействии. Поднимем на совершенно новый уровень развитие социальной сферы.



Приоритетной задачей останется укрепление независимости Родины, боевого потенциала Вооруженных Сил.



Одним словом, мы мобилизуем все силы и возможности для построения новой жизни, Нового Узбекистана.



Дорогие соотечественники!



Еще раз поздравляю вас с Новым годом, желаю всем вам здоровья, мира и счастья.



Пусть процветает каждая семья, каждая махалля, вся наша страна!



Пусть Всевышний оберегает нашу любимую Родину!



С Новым годом, дорогие мои!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи