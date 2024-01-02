В структуре МИД Узбекистана произведены кадровые перестановки

В структуре МИД Узбекистана произведены кадровые перестановки02.01.2024 08:40
ТАШКЕНТ, 2 января. /УЗИНФОРМ/. 29 декабря в соответствии с постановлениями Президента Республики Узбекистан в аппарате МИД страны были произведены кадровые изменения.
В частности, первым заместителем министра иностранных дел стал прежний заместитель министра иностранных дел Бахромжон Аълоев.
На должности заместителей главы ведомства были назначены Музаффарбек Мадрахимов и Рахматулла Нуримбетов.
Как сообщается, ранее М.Мадрахимов возглавлял Департамент МИД по сотрудничеству со странами Америки, Европы и институтами ЕС, Р.Нуримбетов – Департамент по сотрудничеству со странами СНГ.
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