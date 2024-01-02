



В структуре МИД Узбекистана произведены кадровые перестановки



ТАШКЕНТ, 2 января. /УЗИНФОРМ/. 29 декабря в соответствии с постановлениями Президента Республики Узбекистан в аппарате МИД страны были произведены кадровые изменения. В частности, первым заместителем министра иностранных дел стал прежний заместитель министра иностранных дел Бахромжон Аълоев. На должности заместителей главы ведомства были назначены Музаффарбек Мадрахимов и Рахматулла Нуримбетов. Как сообщается, ранее М.Мадрахимов возглавлял Департамент МИД по сотрудничеству со странами Америки, Европы и институтами ЕС, Р.Нуримбетов – Департамент по сотрудничеству со странами СНГ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи