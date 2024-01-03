



Глава государства провел совещание с руководителями сферы обороны



ТАШКЕНТ, 3 января. /УЗИНФОРМ/. 2 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел по вопросам оборонного строительства и развития Вооруженных Сил Республики. В ходе мероприятия было рассмотрено текущее положение дел в сфере обороны, предпринимаемые меры по повышению боеготовности и боеспособности войск, оснащению их современным вооружением и военной техникой, модернизации имеющихся образцов вооружения, военно-патриотическому воспитанию молодежи страны, цифровизации военной сферы, подготовке военных кадров на основе передовых технологий, а также улучшению служебных и бытовых условий военнослужащих. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи