Глава государства провел совещание с руководителями сферы обороны

Глава государства провел совещание с руководителями сферы обороны03.01.2024 08:56
ТАШКЕНТ, 3 января. /УЗИНФОРМ/. 2 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел по вопросам оборонного строительства и развития Вооруженных Сил Республики.
В ходе мероприятия было рассмотрено текущее положение дел в сфере обороны, предпринимаемые меры по повышению боеготовности и боеспособности войск, оснащению их современным вооружением и военной техникой, модернизации имеющихся образцов вооружения, военно-патриотическому воспитанию молодежи страны, цифровизации военной сферы, подготовке военных кадров на основе передовых технологий, а также улучшению служебных и бытовых условий военнослужащих.
УЗИНФОРМ