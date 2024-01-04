МИД Узбекистана посетили послы иностранных государств

МИД Узбекистана посетили послы иностранных государств04.01.2024 11:44
ТАШКЕНТ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. 3 января ведомство внешней политики Узбекистана посетили руководители ряда аккредитованных в стране дипломатических миссий зарубежных государств.
В частности, состоялись встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Федеративной Республики Германия Тило Клиннером, Азербайджанской Республики Гусейном Гулиевым и Итальянской Республики Агостино Пинна.
Встречи были посвящены приоритетным вопросам развития двустороннего сотрудничества и задачам на наступивший год.
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