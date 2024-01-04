



МИД Узбекистана посетили послы иностранных государств



ТАШКЕНТ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. 3 января ведомство внешней политики Узбекистана посетили руководители ряда аккредитованных в стране дипломатических миссий зарубежных государств. В частности, состоялись встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Федеративной Республики Германия Тило Клиннером, Азербайджанской Республики Гусейном Гулиевым и Итальянской Республики Агостино Пинна. Встречи были посвящены приоритетным вопросам развития двустороннего сотрудничества и задачам на наступивший год. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи