В МИД Узбекистана проведены встречи с зарубежными послами

ТАШКЕНТ, 5 января. /УЗИНФОРМ/. 4 января в ведомстве внешней политики Узбекистана были проведены встречи с руководителями ряда аккредитованных в стране дипломатических миссий иностранных государств и представителями международных структур, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и задачи на наступивший год.

В частности, состоялись встречи с Чрезвычайными и Полномочными Послами Соединенных Штатов Америки Джонатаном Хеником, Республики Казахстан Бейбутом Атамкуловым, Государства Катар Хасаном Хамзой Хашимом, Российской Федерации Олегом Мальгиновым, Республики Таджикистан Абдужаббором Рахмонзода, главой представительства Фонда ООН в области народонаселения в Узбекистане Нигиной Абасзаде, Французской Республики Орелией Бушез, исполняющим обязанности резидента-координатора Организации Объединенных Наций в Узбекистане Консуэлой Видал Брюс, главой Регионального представительства Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) в Центральной Азии Ашитой Миттал.

УЗИНФОРМ