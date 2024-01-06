Ташкент посетила делегация Казахстана

ТАШКЕНТ, 6 января. /УЗИНФОРМ/. 5 января в Ташкенте была проведена встреча министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова с прибывшей с рабочим визитом в страну делегацией Казахстана во главе с министром торговли и интеграции Арманом Шаккалиевым.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы реализации инвестиционных соглашений, текущих проектов и торговых контрактов, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, сельского хозяйства, промышленной кооперации и других.

В этот же день делегация Казахстана ознакомилась с производимой продукцией и технологическим потенциалом Технопарка Ташкента.

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