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Глава государства поздравил работников прокуратуры
08.01.2024 11:13

ТАШКЕНТ, 8 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам прокуратуры страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые работники прокуратуры!

Дорогие ветераны!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, наших стражей закона, с Днем работников органов прокуратуры Республики Узбекистан – 8 января.

Все мы хорошо понимаем, что сегодня во всех наших реформах на пути строительства Нового Узбекистана решающее значение имеет обеспечение верховенства закона.

В обществе, где правит закон, всегда будут справедливость, общественно-политическая стабильность, экономический рост и развитие, будут обеспечены защита прав, интересов и достоинства человека.

В этот день следует особо отметить большую роль в достижении таких важных целей органов прокуратуры и их служащих, настоящих патриотов, верных профессии и долгу.

Дорогие друзья!

Как известно, в последние годы мы проводим большую работу по кардинальному реформированию прокуратуры, созданию системы, основанной на открытости и справедливости, которая служит интересам граждан и общества, принимает гуманные решения, имеет свою теоретическую и практическую школу, корпус самоотверженных и профессиональных кадров.

Все более возрастает значение органов прокуратуры в надежной защите закрепленных в Конституции страны прав и свобод людей, обеспечении законности и предупреждении преступности.

Особенно открытый диалог с народом, глубокое изучение и решение проблем населения, защита прав и свобод человека стали основными и повседневными задачами работников сферы.

Кардинально усовершенствована деятельность органов прокуратуры по надзору за исполнением законов. Если прежде основное значение придавалось выявлению фактов нарушения закона и применению мер наказания, то теперь в первую очередь – их предотвращению и устранению существующих проблем.

Самое важное, с изменениями в системе прокуратуры меняется и отношение к ней людей. Сегодня наши граждане видят в прокуратуре не карательный орган, а народную структуру, способствующую восстановлению нарушенных прав населения и предпринимателей, которая стремится всегда помочь и поддержать.

Это подтверждается тем, что за последние семь лет органами прокуратуры было положительно решено около 2 миллионов обращений, восстановлены нарушенные права более 300 тысяч граждан, разрешено около 148 тысяч проблем предпринимателей.

В целях повышения квалификации кадров, выведения на качественно новый уровень системы подготовки специалистов для следственных и правоохранительных органов на базе Академии Генеральной прокуратуры создана Правоохранительная академия Республики Узбекистан.

В настоящее время налажена система эффективного прокурорского надзора, направленная на предупреждение правонарушений в сферах предпринимательства, инвестиций, строительства, использования земельных ресурсов, обеспечение прав женщин и молодежи, их защиту от притеснений и насилия, верховенства закона в топливно-энергетической отрасли, в области экологии, культурного наследия, спорта, которая дает свои положительные результаты.

Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре за прошедший период пресечено более 53 тысяч правонарушений и преступлений, возмещено 4,7 триллиона сумов ущерба, причиненного государству и обществу, деятельности свыше 15 тысяч лиц был придан правовой статус и обеспечена их официальная регистрация в качестве предпринимателей.

Создание при прокуратуре Бюро принудительного исполнения позволило навести порядок и установить строгую дисциплину в исполнительном производстве. Только за минувший год было обеспечено исполнение судебных актов на 36 триллионов сумов.

Уважаемые работники сферы!

В настоящее время наши усилия по обеспечению законности в стране на основе благородных принципов верховенства закона и неотвратимости наказания выходят на решающий этап, и каждый работник прокуратуры должен глубоко понимать одну неоспоримую истину. Только тогда наш народ будет жить спокойно и в семьях воцарятся мир и благополучие, появится уверенность в завтрашнем дне, когда в нашей стране будут строго соблюдаться законы – не на бумаге, а на деле, и эта цель полностью достижима, если реформы затронут каждый дом, каждую махаллю, наши соотечественники ощутят их практический результат в своей повседневной жизни.

Быть непримиримыми поборниками закона, делать все, чтобы жизнь нашего народа стала легче, создавать новые рабочие места, организовать последовательную реализацию программ, направленных на борьбу с бедностью, обеспечить надежную защиту окружающей среды, наших природных богатств и культурного наследия, продолжение реформ в таких сферах, как медицина, образование – это конституционный долг и основная задача сотрудников органов прокуратуры. Никто не вправе об этом забывать. Убежден, что сегодня, когда противодействие коррупции в нашей стране становится общенациональным движением, работники органов прокуратуры проявят особую решимость и своими инициативами послужат примером для всех.

Поэтому в центре нашего внимания и впредь будут находиться широкое внедрение в деятельность органов прокуратуры передовых методов и цифровых технологий, регулярное совершенствование механизмов надзора за исполнением законов, применение современных научных и практических достижений в борьбе с преступностью и следственных действиях, повышение знаний и духовно-нравственного уровня работников, достойная оценка их самоотверженного труда.

Уверен, что сотрудники органов прокуратуры, глубоко осознавая, что защита закона является священным долгом, как и защита народа и Родины, будут и впредь эффективно выполнять возложенную на них чрезвычайно ответственную и почетную задачу.

Еще раз искренне поздравляю всех вас с профессиональным праздником и желаю здоровья, счастья и благополучия, больших успехов на пути обеспечения верховенства закона и справедливости."

УЗИНФОРМ

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