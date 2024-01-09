



Проведен разговор глав МИД Узбекистана и Бахрейна



ТАШКЕНТ, 9 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни. Переговоры были посвящены графику и повестке предстоящих двусторонних межмидовских политконсультаций, встреч и контактов на различных уровнях, ключевым вопросам развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи