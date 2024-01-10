



Ведомство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана посетил посол Чехии



ТАШКЕНТ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. 9 января Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехии Любомир Фреборт посетил ведомство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, где провел встречу с министром Лазизом Кудратовым. В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах торговли, экономики и инвестиций, производства продуктов питания, транспорта и логистики, туризма и медицины. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи