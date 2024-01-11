



Погода в Узбекистане на 12 января



ТАШКЕНТ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 января, погода по прогнозам синоптиков:

11-16 января по горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 10-12° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможны осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5°тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2°тепла, днем 10-15° тепла, по пустынной зоне ночью 3-8° мороза, днем 0-5°тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Возможен туман. По горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

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