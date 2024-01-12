Подведены итоги узбекско-японского бизнес-форума в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. 10 января в Ташкенте был проведен узбекско-японский бизнес-форум с участием представителей официальных и деловых кругов обеих стран, для участия в котором в Узбекистан прибыла с визитом делегация Японии во главе с министром экономики, торговли и промышленности Японии Рёсукэ Козуки.

В рамках форума были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов Узбекистана и Японии в сферах инвестиций, IT-сферы, цифровизации, альтернативной энергетики, образования, здравоохранения, медицины, фармацевтики, туризма.

В ходе Форума также состоялись панельные сессии на темы: «Перспективы энергетической трансформации» и «Цифровая трансформация в индустриальном развитии. Японские стартапы как инструмент развития экономики Узбекистана». Организованы «G2B» и «В2В» встречи, где предприниматели смогли предметно обсудить вопросы создания совместных предприятий и заключения взаимовыгодных торговых соглашений.

По итгам форума были подписаны 14 документов в сферах образования, IT-технологий, альтернативной энергетики и медицины, использования космических технологий в геодезии и картографии.

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