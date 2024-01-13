Продолжена работа по демаркации границы Узбекистана и Туркменистана

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. С 5 по 11 января в Бухаре была проведена очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской комиссии по демаркации Государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном.

В ходе проведенных переговоров стороны обсудили вопросы подготовки картографических материалов и проведения полевых работ на отдельных участках границы и достигли договоренности о проведении следующей встречи на территории Туркменистана.

УЗИНФОРМ