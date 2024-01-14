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Глава Узбекистана поздравил военнослужащих
14.01.2024 09:27

ТАШКЕНТ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Шавкат Мирзиёев обратился к военнослужащим и ветеранам с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня в Узбекистане Дня защитников Родины.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы!

Ветераны Вооруженных Сил!

Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с важной датой в жизни страны – 32-й годовщиной образования Вооруженных Сил и Днем защитников Родины.

Наш народ видит в вас храбрых и мужественных воинов, с честью выполняющих самую высокую миссию – защищать Родину, достойных продолжателей славных традиций великих предков Джалолиддина Мангуберды, Амира Темура, Бабура Мирзо.

В этот праздничный день все мы еще сильнее ощущаем, что благодаря вашей твердой воле и боевому духу независимость страны, мирная и спокойная жизнь народа, неприкосновенность границ находятся в крепких и надежных руках.

Мы можем уверенно сказать, что во всех успехах и достижениях на пути строительства Нового Узбекистана есть большой вклад наших Вооруженных Сил, тысяч военнослужащих, достойно исполняющих свой долг.

В эти минуты мы отдаем дань мужеству сыновей нашего народа, вспоминаем тех, кто геройски погиб, защищая Родину, преклоняемся перед их немеркнущей памятью. Уверен, славные имена героев, их подвиг будут вечно жить в сердцах людей, и для нас они навсегда останутся в строю.

Уважаемые соотечественники!

В результате проводимых в последние годы реформ на основе благородного принципа «Народ и армия – едины», направленных на повышение боевого потенциала наших Вооруженных Сил и кардинальную модернизацию военного строительства, в национальной армии происходят глубокие качественные изменения, военная служба становится по-настоящему почетной.

Особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Растут профессиональное мастерство нашей армии, ее авторитет в мире. Это ярко видно на примере активного участия представителей Вооруженных Сил страны в престижных международных военных соревнованиях, где они завоевывают призовые места.

Реализуются комплексные меры по социальной защите военнослужащих, членов их семей и ветеранов.

Сегодня у нас есть все основания заявить, что благодаря таким усилиям и активному сотрудничеству национальной армии и народа наши Вооруженные Силы становятся надежным гарантом развития, мира и стабильности в стране, настоящей школой стойкости и мужества.

Дорогие друзья!

В нынешней чрезвычайно сложной обстановке в мире все большую актуальность приобретает надежное обеспечение безопасности и интересов Родины.

Приоритетными задачами в Стратегии «Узбекистан – 2030» определены обеспечение безопасности и территориальной целостности страны, мира и согласия в обществе, дальнейшее укрепление оборонного потенциала и развитие наших Вооруженных Сил.

В этой связи мы уделим большое внимание повышению военно-научного и производственного потенциала Узбекистана, боеготовности Вооруженных Сил, обеспечению их современным вооружением и военной техникой, широкому внедрению в деятельность войск цифровых технологий.

Как говорил великий полководец Амир Темур, победу прежде всего определяют боевая подготовка, сила духа и твердая воля.

Поэтому в центре нашего внимания и впредь будет находиться повышение боевого духа наших храбрых и отважных воинов, являющихся главной силой национальной армии, воспитание в них стойкости и умения преодолевать любые испытания.

Дорогие защитники Родины!

Еще раз искренне поздравляю вас с сегодняшним замечательным праздником, желаю крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей благородной и ответственной деятельности.

Слава доблестным воинам Узбекистана – защитникам Родины!".

УЗИНФОРМ

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