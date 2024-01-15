



Погода в Узбекистане на 16 января



ТАШКЕНТ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 16 января, погода по прогнозам синоптиков:

15-16 января по горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла, по пустынной зоне ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. По Самаркандской области ночью 2° мороза-3 ° тепла , днем 7-12 ° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 7-12° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами снег. Возможен туман. По горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.

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