В МИД Узбекистана прокомментировали ситуацию на Тайване

В МИД Узбекистана прокомментировали ситуацию на Тайване15.01.2024 10:22
ТАШКЕНТ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана опубликовало заявление о ситуации вокруг Тайваня.
В нем говорится:
"Узбекская сторона внимательно отслеживает ситуацию, связанную с прошедшими выборами на Тайване.
Вновь заявляем, что твердо поддерживаем принцип «одного Китая» и то, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством Китая, а Тайвань – неотъемлемой частью территории Китая.
Республика Узбекистан решительно выступает за мирное развитие отношений между двумя берегами и поддерживает все усилия правительства КНР по осуществлению воссоединения Китая. "
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