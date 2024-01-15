



В МИД Узбекистана прокомментировали ситуацию на Тайване



ТАШКЕНТ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана опубликовало заявление о ситуации вокруг Тайваня. В нем говорится: "Узбекская сторона внимательно отслеживает ситуацию, связанную с прошедшими выборами на Тайване. Вновь заявляем, что твердо поддерживаем принцип «одного Китая» и то, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством Китая, а Тайвань – неотъемлемой частью территории Китая. Республика Узбекистан решительно выступает за мирное развитие отношений между двумя берегами и поддерживает все усилия правительства КНР по осуществлению воссоединения Китая. " УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи