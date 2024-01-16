Узбекистан присоединился к Протоколу ООН по воде и здоровью

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. 15 января Узбекистан стал первой страной в Центрально-Азиатском регионе, присоединившейся к Протоколу Европейской экономической комиссии и Всемирной организации здравоохранения по проблемам воды и здоровья. Таким образом, в этом договоре теперь участвуют 29 сторон.

Как сообщает пресс-служба ООН, Узбекистан с населением 35 миллионов – самая густонаселенная страна Центральной Азии – испытывает сегодня острый дефицит воды, особенно в сельских районах. По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, лишь 71 процент сельского населения имеет доступ к безопасной питьевой воде, хотя в городских районах этот показатель составляет 89 процентов.



Кроме того, в селах надлежащую очистку проходят лишь 32 процента бытовых сточных вод. В результате растет социальное неравенство и загрязняется окружающая среда, отмечают эксперты.

Последствия изменения климата – засухи, высокие температуры, периоды сильной жары, обильные осадки и наводнения – усугубляют проблемы водоснабжения и санитарии.



Власти Узбекистана принимают меры, одна из них – присоединение к Протоколу. По словам руководителя Госслужбы санитарно-эпидемиологического надзора Баходира Юсупалиева, Узбекистан готов воспользоваться практическими инструментами, предусмотренными этим документом, чтобы обеспечить здоровье населения, сохранение водных ресурсов и защиту окружающей среды. «Мы стремимся выполнить свое обязательство по достижению Повестки дня на период до 2030 года с особым акцентом на Цели устойчивого развития 6 и 3», – подчеркнул Юсупалиев.

Исполнительный секретарь ЕЭК ООН Татьяна Молчан приветствовала присоединение Узбекистана к Протоколу по воде и здоровью и призвала другие страны Центральной Азии и всего региона последовать этому примеру.

Протокол по проблемам воды и здоровья, принятый в 1999 году, представляет собой многостороннее соглашение по охране окружающей среды, которое реализуется под эгидой Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ).



Ожидается, что присоединение к Протоколу будет способствовать укреплению политики Узбекистана в области водоснабжения и санитарии и позволит в условиях изменения климата защитить растущее население страны от болезней, передающихся через воду.

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