В Ташкент прибыл новый посол Алжира

ТАШКЕНТ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. 15 января прибывший в Узбекистан для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Алжирской Народной Демократической Республики Мохамед Ирки посетил МИД Узбекистана, где вручил копии своих верительных грамот министру Бахтиеру Саидову.

В ходе переговоров также было рассмотрено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.

С ноября 2022 по август 2023 года послом Алжира в Ташкенте являлся Бумедиан Геннад.

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