Ташкент посетила делегация Евросоюза

ТАШКЕНТ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. 16 января в Узбекистан прибыла с рабочим визитом делегация Европейского Союза во главе с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом.

В рамках визита делегация была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и посетила МИД Узбекистана, где прошла встреча с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались вопросы развития сотрудничества Узбекистана и ЕС в сферах политики, экономики и торговли, транспорта и связи, инвестиций, высоких технологий, углубления взаимодействия в области экономической дипломатии, устойчивого развития, как на двусторонней основе, так и в сотрудничестве с дургими странами Центральной Азии.

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