Узбекистан установил дипотношения с Угандой

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. 18 января делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с первым заместителем министра иностранных дел Бахромжоном Аълоевым отправилась с визитом в Уганду.

Целью поездки явилось участие в прошедшей в Кампале министерской встрече Движения неприсоединения, в ходе которой были обсуждены вопросы развития политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, транспорта и инфраструктуры, борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды, предупреждения ЧС.

В тот же день в Кампале состоялась церемония подписания Совместного коммюнике, в соответствии с которым были официально установлены дипломатические отношения между Узбекистаном и Угандой. Со стороны Уганды документ был подписан главой МИД Джедже Одонго. Таким образом, Уганда стала 145-й страной в списке дипломатических партнеров Узбекистана.

Также в рамках визита узбекская делегация провела встречи с также прибывшими с визитом в Уганду министром иностранных дел Анголы Тете Антонио, госминистром иностранных дел Государства Катар Султаном бин Саадом Аль-Мурайхи, госминистром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифой аль-Мараром и заместителем министра иностранных дел Республики Индия Санджаем Вермой.

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