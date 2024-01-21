Делегация Узбекистана вернулась из Уганды

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. 21 января делегация МИД Узбекистана во главе с первым заместителем министра иностранных дел Бахромжоном Аълоевым завершила визит в Уганду.

Поездка была предпринята в рамках участия в прошедшем 19-20 января в Кампале 19-й саммите Движения неприсоединения, в ходе которой делегации 100 стран рассмотрели вопросы развития политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, транспорта и инфраструктуры, борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды.

Узбекская делегация выразила благодарность всем членам Движения за поддержку кандидатуры Узбекистана на председательство в Движении неприсоединения на 2027-2029 годы. Уганда сейчас председательствует в Движении неприсоединения: руководство организацией ей передал Азербайджан.

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