Погода в Узбекистане на 23 января

Погода в Узбекистане на 23 января22.01.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 января, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 12-14° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 10-15° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 10-15° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.
УЗИНФОРМ