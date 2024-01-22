



Погода в Узбекистане на 23 января



ТАШКЕНТ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 января, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 12-14° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 10-15° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 10-15° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

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