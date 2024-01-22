В Урумчи провели первый узбекско-китайский межрегиональный форум

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР был проведен первый узбекско-китайский межрегиональный форум с участием представителей правительственных и деловых кругов двух стран. Для участия в форуме в Китай прибыла с визитом делегация во главе с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.

В ходе форума китайские партнеры были ознакомлены с возможностями инвестиционного климата Узбекистана, показателями развития экономического взаимодействия двух стран за последние несколько лет, обозначены дальнейшие шаги и перспективные направления для наращивания взаимовыгодного сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов в сферах высоких технологий, промышленной кооперации, сельского хозяйства и других.



По итогам форума было подписано 27 документов об установлении прочных экономических, торговых и культурных связей между всеми областями Узбекистана и соответствующими провинциями Китая. Кроме того, был подписан солидный пакет из 30 соглашений и контрактов между деловыми кругами двух стран.



Кроме того, в Международном выставочном центре СУАР – «Xinjiang International Convention & Exhibition Centre» была проведена выставка узбекской продукции «Made in Uzbekistan».

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