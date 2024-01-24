



Погода в Узбекистане на 25 января



ТАШКЕНТ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 января, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня дождь, к вечеру возможен переход в снег. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами осадки ( дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла, по пустынной зоне 0-5° мороза.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах к вечеру возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах к вечеру возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь, туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5°тепла, днем 3-8° тепла.

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