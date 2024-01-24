Погода в Узбекистане на 25 января

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023
Архив голосований
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|19.4% (13)
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|Положительно
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|4.5% (3)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|22.4% (15)
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|Нейтрально
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|23.9% (16)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|16.4% (11)
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|Отрицательно
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|13.4% (9)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 67
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 25 января24.01.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 января, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, во второй половине дня дождь, к вечеру возможен переход в снег. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами осадки ( дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла, по пустынной зоне 0-5° мороза.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах к вечеру возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах к вечеру возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами возможен дождь, туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5°тепла, днем 3-8° тепла.
УЗИНФОРМ