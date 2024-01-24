



В Пекине на высшем уровне обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и КНР



НОВОСТИ В МИРЕ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. 24 января в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Пекине были проведены узбекско-китайские переговоры на высшем уровне. В ходе переговоров, прошедших в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран Шавкат Мирзиёев и Председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопросы дальнейшего углубления взаимодействия Узбекистана и Китая в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, развития инфраструктуры, промышленной кооперации, трансфера технологий в сельском хозяйстве, «зеленой» энергетики, банков и финансов, транспорта и связи, образования и туризма. По итогам переговоров были подписаны: Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина,

Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;

Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве;

Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в развитии человеческих ресурсов;

Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве государственных научно-исследовательских учреждений;

Соглашение о сотрудничестве между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Министерством образования Китайской Народной Республики

в области обучения китайскому языку;

Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях и контроле при экспорте гороха из Узбекистана в Китай;

Протокол между Министерством транспорта Республики Узбекистан и Государственным комитетом по реформам и развитию Китайской Народной Республики по углублению сотрудничества по железнодорожным экспрессам Китай–Центральная Азия–Европа;

Протокол между Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики по развитию сотрудничества в области новых электрических транспортных средств;

Протокол о намерениях между Министерством по сокращению бедности и занятости Республики Узбекистан и Министерством сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области сокращения бедности;

Протокол о сотрудничестве между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики о дальнейшем укреплении научно-технического сотрудничества;

Протокол между Агентством по техническому регулированию Республики Узбекистан и Администрацией стандартизации Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области стандартизации;

Договорённость между Министерством транспорта Республики Узбекистан и Управлением гражданской авиации Китая о совместном строительстве «Воздушного шелкового пути»;

План сотрудничества в сфере туризма между Комитетом по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики на 2024-2026 годы;

Соглашение об установлении партнёрских отношений между Ташкентской областью и провинцией Шэньси;

Соглашение об установлении партнёрских отношений между городами Самарканд и Циндао и другие документы. Также в рамках пребывания в Пекине глава Узбекистана посетил площадь Тяньаньмэнь и возложил венок к подножию Памятника народным героям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи