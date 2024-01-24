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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
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 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
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 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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В Пекине на высшем уровне обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и КНР
24.01.2024 18:36

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. 24 января в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Пекине были проведены узбекско-китайские переговоры на высшем уровне.

В ходе переговоров, прошедших в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран Шавкат Мирзиёев и Председатель КНР Си Цзиньпин обсудили вопросы дальнейшего углубления взаимодействия Узбекистана и Китая в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, развития инфраструктуры, промышленной кооперации, трансфера технологий в сельском хозяйстве, «зеленой» энергетики, банков и финансов, транспорта и связи, образования и туризма.

По итогам переговоров были подписаны:

  • Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина,
  • Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;
  • Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве;
  • Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в развитии человеческих ресурсов;
  • Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве государственных научно-исследовательских учреждений;
  • Соглашение о сотрудничестве между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Министерством образования Китайской Народной Республики
  • в области обучения китайскому языку;
  • Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях и контроле при экспорте гороха из Узбекистана в Китай;
  • Протокол между Министерством транспорта Республики Узбекистан и Государственным комитетом по реформам и развитию Китайской Народной Республики по углублению сотрудничества по железнодорожным экспрессам Китай–Центральная Азия–Европа;
  • Протокол между Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан и Министерством коммерции Китайской Народной Республики по развитию сотрудничества в области новых электрических транспортных средств;
  • Протокол о намерениях между Министерством по сокращению бедности и занятости Республики Узбекистан и Министерством сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области сокращения бедности;
  • Протокол о сотрудничестве между Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики о дальнейшем укреплении научно-технического сотрудничества;
  • Протокол между Агентством по техническому регулированию Республики Узбекистан и Администрацией стандартизации Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области стандартизации;
  • Договорённость между Министерством транспорта Республики Узбекистан и Управлением гражданской авиации Китая о совместном строительстве «Воздушного шелкового пути»;
  • План сотрудничества в сфере туризма между Комитетом по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики на 2024-2026 годы;
  • Соглашение об установлении партнёрских отношений между Ташкентской областью и провинцией Шэньси;
  • Соглашение об установлении партнёрских отношений между городами Самарканд и Циндао и другие документы.

Также в рамках пребывания в Пекине глава Узбекистана посетил площадь Тяньаньмэнь и возложил венок к подножию Памятника народным героям.

УЗИНФОРМ

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