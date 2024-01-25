Подведены итоги визита главы Узбекистана в КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 января. /УЗИНФОРМ/. 25 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил трехдневный государственный визит в Китайскую Народную Республику, который был предпринят по приглашению главы КНР с целью обсуждения актуальных вопросов повестки дня двух стран по приоритетным направлениям.

В рамках пребывания в Пекине глава Узбекистана 24 января провел переговоры на высшем уровне с Председателем КНР Си Цзиньпином, встречи с представителями официальных и деловых кругов КНР. В частности, состоялись встречи с премьером Государственного совета Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, главами Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), корпораций CNPC и СITIC, Экспортно-импортного банка Китая.

Во второй день визита глава Узбекистана отправился в город Шэньчжэн, где провел встречи с секретарем партийного комитета провинции Гуандун Хуан Куньмином, главами Фонда Шелкового пути, компаний «SANY» и «CSG» и принял участие в узбекско-китайском инвестиционном форуме, посетил штаб-квартиру и технологический центр компании «BYD», где дал старт производству электромобилей в Джизакской области Узбекистана.

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