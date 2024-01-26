



Бельгия сменит посла в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. 25 января ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия (с резиденцией в Москве) Марк Михильсен. В ходе встречи с заместителем главы ведомства Музаффаром Мадрахимовым посол сообщил о завершении срока его пребывания в должности (он был аккредитован в конце 2020 года в рамках визита в Москву тогдашнего руководителя МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова), а также были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия двух стран. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи