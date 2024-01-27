



Погода в Узбекистане на 28 января



ТАШКЕНТ, 27 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 января, погода по прогнозам синоптиков: 27-31 января по горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 10-12° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, по пустынной зоне возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла, по пустынной зоне ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами снег, местами сильный. Возможен туман. По горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла.

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