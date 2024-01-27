В Узбекистане начинает работу новый посол Нидерландов

ТАШКЕНТ, 27 января. /УЗИНФОРМ/. 26 января вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов Нико Схемерс посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где провел встречи с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым и специальным представителем Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматуллой Иргашевым.

В ходе проведнных встреч посол вручил копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, вопросов оказания гуманитарной помощи афганскому народу и восстановления национальной экономики этой страны, реализации различных инфраструктурных проектов на территории Афганистана.

Нико Схемерс сменил в должности Андре Карстенса, который работал в Узбекистане (с резиденцией в Астане, Турция) с марта 2023 года. Ранее он являлся послом в Армении.

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