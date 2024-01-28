



Погода в Узбекистане на 29 января



ТАШКЕНТ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 января, погода по прогнозам синоптиков: 28-31 января по горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью и днем 2-7° тепла, по пустынной зоне ночью 5-10° мороза, днем 0-5°мороза.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами снег, местами сильный. Возможен туман. По горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с.Температура ночью и днем 0-5° тепла.

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