



Обсуждены вопросы развития делового сотрудничества Узбекистана и США



ТАШКЕНТ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. 27 января заместитель руководителя ведомства внешней политики Узбекистана Музаффар Мадрахимов провео онлайн-встречу с председателем Американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, сельского хозяйства, пищевой, текстильной и химической промышленности, рассмотрели график и повестку предстоящих совместных мероприятий и контактов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи