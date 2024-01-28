Обсуждены вопросы развития делового сотрудничества Узбекистана и США

Обсуждены вопросы развития делового сотрудничества Узбекистана и США28.01.2024 09:04
ТАШКЕНТ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. 27 января заместитель руководителя ведомства внешней политики Узбекистана Музаффар Мадрахимов провео онлайн-встречу с председателем Американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, сельского хозяйства, пищевой, текстильной и химической промышленности, рассмотрели график и повестку предстоящих совместных мероприятий и контактов.
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