Узбекистан и Иран провели политконсультации по линии МИД

ТАШКЕНТ, 29 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в ведомстве внешней политики Узбекистана был проведен 7-й раунд узбекско-иранских политических консультаций по линии МИД, для участия в которых в Ташкент прибыла с визитом делегация Ирана во главе с заместителем министра иностранных дел Али Багери Кани.

Повестка дня переговоров включала обсуждение вопросов развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, графика предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях.

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