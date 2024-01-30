



Погода в Узбекистане на 31 января



ТАШКЕНТ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 31 января, погода по прогнозам синоптиков: 30-31 января по горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами небольшой снег. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами небольшой снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 11-16° мороза, днем 1-6° мороза.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами небольшой снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами небольшой снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. По горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

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