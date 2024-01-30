



Узбекские велоспортсменки станут участницами Tour de France



НОВОСТИ В МИРЕ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. По сообщению пресс-службы Федерации велоспорта, выступление во всех женских велогонках World Tour-календаря 2024 года станет для команды по велоспорту из Узбекистана Tashkent City Women Professional Cycling Team первым подобным опытом.



Международным союзом велосипедистов (UCI) 12 декабря названы все 15 команд высшего дивизиона Мирового тура (Pro Teams), получившие лицензии и допущенные к выступлениям в World Tour.



В числе двух лучших женских континентальных команд UCI, возглавивших женский мировой рейтинг 2023 года по версии UCI и имеющих право на обязательную регистрацию, были названы Tashkent City Women Professional Cycling Team и французская Cofidis.



Итогом соревновательного сезона 2023 года для Tashkent City Women Professional Cycling Team стало попадание в Топ-20 сильнейших Pro мировых команд согласно рейтинга UCI, что, в свою очередь, и дает им право на допуск к соревнованиям высшего дивизиона мирового тура.



В календаре команды на сезон 2024 года – участие в на гонках Tour de France , Femmes vec zwift, Tour de l’avenir, Giro d’Italia, Strade Bianche, La Vuelta Ciclista a España.



Отметим также, что осенью прошлого года Международный союз велосипедистов (UCI) завершил рейтинговый предолимпийский год по шоссейным гонкам, на основе которого определяется участие национальных сборных мира на Олимпиаде 2024 года в Париже.



Четыре лицензии удалось завоевать Федерации велоспорта Узбекистана. Одну лицензию получила национальная мужская сборная (групповая гонка). и три – женская (две — в групповой гонке, одну — в гонке на время).



В Узбекистане впервые созданы профессиональные континентальные команды UCI, мужская шоссейная Tashkent City Professional Cycling Team, женская шоссейная Tashkent City Woman Professional Cycling Team и трековые Tashkent Track Team. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи