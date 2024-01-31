Вадим Бровцев



Вадим Бровцев о Южной Осетии и выборе народа



НОВОСТИ В МИРЕ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. Экс-председатель правительства и и.о. Президента Южной Осетии Вадим Бровцев высказал мнение относительно предстоящих выборов Президента России, прокомментировал подготовку к выборам Президента РФ в РЮО, а также поделился соображениями относительно политического будущего постсоветского пространства. (специально для ИА «Вести Урала»).



Совсем немного времени осталось до одного из важнейших событий современной эпохи - выборов Президента Российской Федерации. Каждому без исключения гражданину России предстоит сделать свой выбор. Не побоюсь этого слова, глобальный выбор пути цивилизационного развития, выбор на многие поколения. Выбор, который всецело предопределит ход дальнейшего исторического развития нашего общества. Выбор контура безопасности и приоритета духовных основ. Выбор нашего общего будущего. Причем каждый из нас тем, примет ли он участие в голосовании или нет, будет своим решением, данным поступком в ответе за дальнейшую судьбу нашей Родины и судьбу нашего будущего поколения.



Уверен, что лицом к лицу столкнувшись с вызовами и угрозами современности, сплотившись вокруг единой идеи осознания собственного, независимого, суверенного пути, каждый из нас проявит свою гражданскую солидарность и, проголосовав за наше общее будущее, даст обществу твердый фундамент для реализации собственного, уникального пути развития, что безусловно послужит залогом развития и процветания нашей великой страны.



Особо хочу подчеркнуть, что сделать свой выбор на предстоящих президентских выборах принципиально важно для каждого гражданина России, где бы он ни находился. И особую роль народного волеизъявления будет имеет сплоченная и единодушно выраженная позиция наших граждан, проживающих в государствах постсоветского пространства, дальнего и ближнего зарубежья, особенно в тех странах, где на сегодняшний день проживает большое количество наших соотечественников.



Более того, работая в Республике Южная Осетия в качестве исполняющего обязанности Президента республики, в период острого политического кризиса, выразившегося в попытке очередной «цветной революции», и вынужденно совмещая эту должность с должностью председателя Совета безопасности РЮО, я не понаслышке знаю, насколько единая сплоченная политическая воля и гражданская позиция каждого гражданина важны в деле преодоления попыток дестабилизации и захвата легитимной власти со стороны внешних сил. В Южной Осетии удалось противостоять этому и вернуть ситуацию в правовое поле, избежав социальной эскалации и не допустив человеческих жертв.



Также в данной связи хочу отметить, что внешний враг обладает самым широким арсеналом методов информационной и идеологической войны, инструментами социальной инженерии и управления толпой для достижения цели внесения раскола в общество, ослабления и развала действующих институтов власти, хаоса и агрессии, которые с легкостью могут привести к непоправимым последствиям, включающим огромные человеческие жертвы. Эти методы многократно апробированы и отработаны по всему миру. И главным фактором противостояния этому злу является общественная солидарность и готовность общества сплоченно отстаивать свои интересы. Как никогда, сегодня это актуально и в глобальном, и в локальном национальном, социальном и страновом – геополитическом разрезе.



В данной связи, пример Южной Осетии, подвергнувшейся прямому военному нападению в 2008 со стороны Грузии и, без преувеличения, попытке физического уничтожения народа Южной Осетии, под «диктовку» западных кураторов, является особо показательным. И, прежде всего, демонстрирует реальные желания тех, кто пытается из-за океана диктовать собственные правила игры без малого всему человечеству. Их реальная человеконенавистническая суть, скрытая за политическими лозунгами и информационными потоками, прикрываемая благими намерениями и демократическими устремлениями, именно в такие моменты и открывает себя в полной мере. Война, агрессия, геноцид, порабощение – вот их реальные устремления, инструменты и цели. Вот их сущность. И маленькая Южная Осетия - наглядный тому пример. Пример очевидный. Пример, на сегодняшний день масштабируемый по всему миру. И здесь ключевым моментом явилась воля России, способная противостоять. Воля, способная защитить целый народ. Способная показать, что есть реальные силы на стороне добра и справедливости, у которых достаточно духа, смелости, политической мудрости и средств: и материальных, и кадровых, и военно-технических и других, позволяющих Российской Федерации заставить недоброжелателей относиться к ней как к сильнейшей державе мира.



На сегодняшний день безопасность Южной Осетии полностью обеспечена Российской Федерацией. Это и военная, и энергетическая, и продовольственная безопасность, и многое другое. Россия на сегодняшний день является самым близким другом, партнером и братом Южной Осетии. Реализованы и реализуются крупномасштабные экономические и инфраструктурные проекты. Россия всецело обеспечивает социальные гарантии республики перед гражданами, оказывает колоссальную, многомиллиардную финансовую помощь. Обеспечивает методическую, образовательную и технологическую поддержку всех сфер жизнедеятельности общества. Каждый без исключения житель республики помнит, осознает и ценит все то, что сделала Российская Федерация для спасения народа, для поддержки и помощи в обеспечении безопасности и устойчивого развития республики. И все это в общественном сознании жителей РЮО абсолютно персонифицировано и, прежде всего, связано с именем и личностью Президента Российской Федерации Владимира Путина. В Южной Осетии все без исключения считают, что только благодаря Путину и его воле, его личному участию и вмешательству была жестко пресечена агрессия августа 2008 года. Что только благодаря Путину республика всегда обеспечивалась и обеспечивается со стороны РФ всеми необходимыми ресурсами и средствами, только благодаря Путину на таком высоком уровне осуществляется безопасность Республики. Владимира Владимировича Путина в Южной Осетии по праву считают спасителем и защитником целого народа.



На сегодняшний день в Южной Осетии подавляющее большинство населения республики имеет российское гражданство, и это во многом укрепляет веру жителя в стабильность и безопасность, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. И, безусловно, предстоящие выборы Президента Российской Федерации также касаются фактически каждого жителя Южной Осетии.



Несмотря на то, что граждане Республики традиционно оказывают высочайшую поддержку Президенту РФ, в этот раз существует понимание, что это особый выбор. Важно отметить, что в РЮО на сегодняшний день начата комплексная подготовка к предстоящему событию. Это и колоссальная работа посольства РФ в РЮО, и подключившиеся по поручению Президента РЮО местные власти. И очень важно, что местное население абсолютно сплочено, и по отношению к РФ, и по отношению к предстоящему волеизъявлению. Нет никаких сомнений в высокой организации предстоящих выборов, а также в высочайшей степени обеспечения безопасности, что, в принципе, традиционно для республики.



Но, что наиболее важно, масштабное участие в голосовании и максимально сплочённая позиция общества по поддержке кандидатуры Президента России и явятся важнейшим свидетельством того понимания и осознания обществом той миссии, великой созидательной роли России в обеспечении мира справедливости и безопасности. Той персонифицированной роли Президента РФ Владимира Путина, фактически единственного из лидеров государств мира, сумевшего и взявшего на себя личную ответственность противостоять глобальной, лживой, кабальной и подлой системе однополярного мира, несущей лишь разрушение, боль и страдание для всех, а доступ к благам лишь для немногих избранных.



В завершение хотелось бы отметить, что понимание сути происходящих процессов геостратегических трансформаций среди всех без исключения граждан России, в каких бы уголках мира они не находились, и их выраженная волевая позиция в ходе голосования явятся тем базисом мира, добра и процветания нашего будущего и будущего для наших детей и внуков. Именно факт сплоченности, факт единения, общего осознания и общей духовной мобилизации перед вызовами и угрозами современного мира, стоящими перед целыми народами и государствами, не на словах, а на деле выраженный в результатах голосования, явится весомым показателем несокрушимости и непобедимости нашего общества и залогом установления стабильности и процветания России для каждого ее гражданина.



Более того, осознание данного факта со стороны стран СНГ и постсоветского пространства утвердит их в безальтернативности интеграции во имя процветания, стабильности, мира и безопасности в широком цивилизационном разрезе. И уверен, что на этой базе вырастет нерушимый альянс, способный противостоять любым угрозам и обеспечить справедливое развитие и процветание, исходя из суверенных интересов всех его участников.



Вадим Бровцев



Напомним, что Вадим Бровцев с августа 2009 по апрель 2012 года являлся Председателем Правительства Республики Южная Осетия.



В ноябре 2011 года в Южной Осетии прошли очередные президентские выборы, в ходе которых была предпринята попытка осуществления «цветной революции» - общественно-политического кризиса, позднее получившего известность как «Снежная революция».



В период резкой эскалации социальной напряженности, с целью стабилизации политической ситуации президент Республики Южная Осетия Эдуард Кокойты добровольно сложил с себя полномочия. В результате подписанного с оппозицией соглашения, Вадим Бровцев 11 декабря 2011 года становится временно исполняющим обязанности Президента РЮО, совмещая эту должность с должностью Председателя Правительства. Гарантом выполнения соглашения становится Российская Федерация.



Согласно Конституции Республики Южная Осетия, и. о. Президента РЮО обладает всеми полномочиями Президента, кроме того, что не имеет права выносить предложения о роспуске Парламента РЮО, назначать референдум, а также ставить вопрос о внесении изменений и дополнений в Конституцию.



Также с 20 декабря 2011 года Вадим Бровцев возглавил Совет безопасности Республики Южная Осетия. Секретарем Совбеза Бровцев назначил председателя Комитета государственной безопасности РЮО Бориса Мажитовича Аттоева - генерал-лейтенанта, боевого офицера, принимавшего участие в штурме дворца Амина в Афганистане в 1979 году.



Кроме того, постоянными членами Совбеза назначены: глава МЧС, генерал-лейтенант Анатолий Бибилов; министр обороны, генерал-лейтенант Валерий Яхновец; министр внутренних дел, генерал-лейтенант Валерий Валиев; министр иностранных дел Мурат Джиоев; руководитель Администрации Президента Арсен Гаглоев; руководитель Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Алан Елбакиев; и. о. председателя парламента РЮО Зураб Кокоев.



После назначения Бровцева и.о. Президента в Южной Осетии была проведена новая избирательная кампания, в результате которой 25 марта и 8 апреля 2012 года в два тура прошли выборы Президента Республики Южная Осетия. Во втором туре победу одержал Леонид Тибилов, получивший 56,12% при явке 71,26% избирателей.



Важным фактом урегулирования политического кризиса, спровоцированного попыткой проведения «цветной революции», явилось то, что в результате острого противостояния с оппозицией и «майданными» технологиями, в ходе предотвращения незаконного силового захвата действующей власти Республики, руководству Южной Осети удалось избежать каких-либо жертв среди населения и силовиков.



Согласно Конституции Республики Южная Осетия, после инаугурации и вступления в должность нового президента РЮО Леонида Тибилова 19 апреля 2012 года, все члены Правительства РЮО, включая Вадима Бровцева, сложили свои полномочия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи