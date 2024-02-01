



Ташкент посетила делегация Монголии



ТАШКЕНТ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. 31 января прибывшая с визитом в страну делегация Монголии во главе с государственным секретарем Министерства иностранных дел Анхбаяром Нямдоржем посетила внешнеполитическое ведомство Узбекистана. В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены актуальные вопросы повестки дня диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии парламента, в сфере АПК и сельского хозяйства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи