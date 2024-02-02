Погода в Узбекистане на 3 февраля

Погода в Узбекистане на 3 февраля02.02.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
2-5 февраля по горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла; по Хорезмской области ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, возможны осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, во второрй половине дня местами осадки (дождь, снег); по Сырдарьинской области к вечеру возможны осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. По горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.
УЗИНФОРМ