



В ведомстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана прошла встреча с послом Канады



ТАШКЕНТ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. 31 января министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады Аланом Хэмсоном. В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах, возможности реализации совместных технологичных проектов и инициатив, согласовали формат дальнейшего взаимодействия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи