



Обсуждены планы по активизации экспорта сельхозпродукции



ТАШКЕНТ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. 2 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития плодоовощной и продовольственной отраслей страны, обеспечения продовольственной безопасности и производства экспортоориентированной продукции. В ходе мероприятия члены правительства и ответственные руководители рассмотрели задачи по активизации экспорта продукции сельскохозяйственных производителей страны, до 3,5 миллиарда долларов в этом году, увеличения производства плодоовощной, бахчевой продукции, винограда и зернобобовых, приведения предприятий в соответствие с зарубежными фитосанитарными требованиями, создания современной инфраструктуры для экспорта плодоовощной продукции на территории международных аэропортов Ферганы, Самарканда и Ташкента, повышения квалификации работников сферы защиты растений. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи