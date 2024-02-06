



Погода в Узбекистане на 7 февраля



ТАШКЕНТ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 6-12 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с порывами до 25-27 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с порывами до 25-27 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с порывами до 25-27 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с порывами до 25-27 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с порывами до 25-27 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 0-5°тепла, днем 7-12° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местамиосадки (дождь, снег), возможны сильные. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи