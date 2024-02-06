



Ведомство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана посетил глава Тюркского инвестфонда



ТАШКЕНТ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. 5 февраля пребывающий с визитом в Ташкенте директор Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев посетил Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, где провел встречу с министром Лазизом Кудратовым. В ходе переговоров были обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития двустороннего взаимодействия, а также стороны приветствовали успешное завершение внутренних процедур по утверждению Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда и созыву учредительного собрания Совета Управляющих стран-членов Фонда, рассмотрели возможности реализации новых совместных инвестиционных проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи