Новый посол Узбекистана приступает к работе в Минске

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. 5 февраля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Республике Беларусь Рахматуллы Назаров вручил в Минске копии своих верительных грамот министру иностранных дел РБ Сергею Алейнику.

В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, экономической и других областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, обсудили планы по подготовке совместных мероприятий различного уровня.

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