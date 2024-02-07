



Погода в Узбекистане на 8 февраля



ТАШКЕНТ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 7-12 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром дождь, возможен туман. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 8-13° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег, возможен сильный. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на восточный 2 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем0-5° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи