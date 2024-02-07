Узбекистан посетил глава МИД Беларуси

ТАШКЕНТ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. 6 февраля прибывший с визитом в Ташкент во главе представительной делегации министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел переговоры со своим узбекским коллегой Бахтиером Саидовым.

В ходе встречи министры обсудили ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах продовольственной безопасности, промышленной кооперации, спорта и туризма, углубления взаимодействия в рамках международных организаций (ООН, ШОС, СНГ), рассмотрели график двусторонних мероприятий и визитов на ближайшую перспективу.

В рамках визита делегация возложил цветы к бюсту белорусского писателя, поэта и общественного деятеля Якуба Коласа. Кроме того, сегодня в Ташкенте будет проведен 2-й Форум регионов Узбекистана и Беларуси с участием представителей официальных и деловых кругов обеих стран.

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