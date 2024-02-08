В Ташкент прибыл глава Беларуси

ТАШКЕНТ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. 7 февраля в Узбекистан с трехдневным официальным визитом прибыл Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Визит предпринят по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с целью проведения переговоров на высшем уровне по ключевым аспектам дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям. Переговоры пройдут сегодня в резиденции Куксарой.

Перед визитом Президента в Узбекистан прибыла делегация представителей официальных и деловых кругов РБ, которые приняли участие во 2-м Межрегиональном форуме Узбекистана и Беларуси и заседании Делового совета.

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