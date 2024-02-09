В Ташкенте проведены узбекско-белорусские переговоры в верхах

ТАШКЕНТ, 9 февраля. /УЗИНФОРМ/. 8 февраля в рамках официального визита в Узбекистан Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Ташкенте были проведены узбекско-белорусские переговоры на высшем уровне.

В ходе мероприятия Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Беларуси Александр Лукашенко провели в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран обсуждение приоритетных вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, промышленной кооперации, сельского хозяйства и АПК, легкой, пищевой и электротехнической промышленности, здравоохранения и фармацевтики, текстильной индустрии, градостроительства и коммунального хозяйства, спорта и туризма, углубления взаимодействия в рамках региональных и международных организаций – Организации Объединенных Наций, СНГ, ШОС. Также была достигнута договоренность создать совместную внешнеторговую компанию и внедрить механизмы поддержки торговых поставок, углублеять взаимодействие на региональном уровне.

По итогам встречи в верхах были подписаны:

Совместное заявление глав двух государств,

План мероприятий по развитию сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь на 2024-2025 годы;

Соглашение о применении электронных систем сертификации товаров;

Соглашение в сфере развития конкуренции, защиты прав потребителей и регулирования рынка рекламы;

Соглашение о научно-производственном сотрудничестве;

Соглашение об установлении побратимских отношений и развитии многопланового сотрудничества между городами Ташкентом и Минском;

Протокол о сотрудничестве в сфере энергетики;

Протокол о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности;

Программа сотрудничества в сфере спорта на 2024-2025 годы;

Программа сотрудничества в сфере культуры и искусства на 2024-2025 годы;

Программа сотрудничества в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров учреждений дошкольного образования на 2024-2025 годы;

«Дорожная карта» в области образования на 2024-2025 годы;

«Дорожная карта» в области агропромышленного комплекса на 2024-2026 годы;

План совместных мероприятий по развитию сотрудничества в сфере карантина растений;

План мероприятий в сфере туризма на 2024–2025 годы.

График взаимных визитов делегаций регионов Республики Узбекистан и Республики Беларусь в 2024 году.

В завершение узбекско-белорусского саммита состоялась церемония совместной посадки дерева в резиденции «Куксарой».

Также в этот день главы двух государств посетили Технопарк в городе Ташкенте.

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